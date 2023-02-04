16 منطقة في قائمة الأكثر برودة غدا.. الصغرى بالمنيا تسجل 5 درجات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة في عدد من المدن والمحافظات، غدا الأحد، وكشفت عن انخفاض درجة الحرارة بشدة في 16 منطقة، كما أنها تصل إلى درجتين فقط في سانت كاترين.

مدن ومحافظات أقل من 6 درجات مئوية

وبحسب درجات الحرار ة الصغري المتوقعة في طقس الأحد 5 فبراير، هناك مدن في مصر تسجل أقل من 6 درجات مئوية، حيث تسجل سانت كاترين درجتين فقط، ونخل 3 درجات، وسيوة 5 درجات، أسيوط والمنيا 5 درجات.

مدن ومحافظات تقل درجة الحرارة بها عن 10

كما تضمنت قائمة أبرد مدن في مصر، بني سويف والوادي الجديد 6 درجات، وقنا والفيوم وسوهاج 7 درجات، السلوم والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر ورفح ورأس سدر 9 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات الأكثر برودة الأحد:

سانت كاترين: العظمى 14 والصغرى درجتين مئوية.

نخل: العظمى 18 والصغرى 3 درجات.

سيوة :17 العظمى والصغري 5 درجات.

المنيا وأسيوط: 19 العظمى والصغرى 5.

بني سويف: العظمى 19 والصغرى 6.

الوادي الجديد: العظمى 20 والصغري 6.

قنا: عظمى 20 وصغرى 7 درجات.

سوهاج: العظمى 19 والصغرى 7 درجات.

الفيوم: 19 العظمى والصغرى 7 درجات.

السلوم: العظمى 19 والصغرى 7 درجات.

العاصمة الإدارية و6 أكتوبر: العظمى 19 والصغرى 6 درجات.

رفح ورأس سدر: العظمى 19 والصغرى 9 درجات.