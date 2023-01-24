الأرصاد تكشف عن قائمة المدن الأكثر برودة الأربعاء.. وسانت كاترين تسجل 3 درجات

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس الأربعاء، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، وتضمن أن 9 مدن في قائمة الأكثر برودة و9 في قائمة الأكثر دفئا.

درجة الحرارة للمدن والمحافظات الأكثر برودة

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال طقس غداً الأربعاء فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم سانت كاترين 3 درجات، ونخل 7 درجات، وسيوة 9 درجات، والفيوم 9 درجات، وبنى سويف العظمى 8 درجات، والمنيا وأسيوط وسوهاج العظمى، و7 والوادى الجديد، 6 درجات الصغرى وقنا 8 درجات.

9 مدن ومحافظة فى قائمة المدن الأكثر دفئاً

وفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأربعاء، تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هى أسوان العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية، ومرسى علم 25 العظمى والصغرى 15 درجة

شلاتين العظمى 25 والصغرى 16.

أبو رماد 25 العظمى والصغرى 15 درجة.

أبو سمبل 25 العظمى والصغرى 15 درجة.

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

رأس غارب 24 العظمى والصغرى 14.

سفاجا العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

رأس حدربة العظمى 24 والصغرى 14 درجة.