طقس المحافظات غدا الثلاثاء.. 15 مدينة في قائمة الأكثر برودة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية مساء اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة في عدد من المدن والمحافظات بمقدار 4 درجات عن الأيام الماضية.

وحذرت هيئة الأصاد الصيادين من الإبحار، بالتزامن مع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

15 مدينة الأكثر برودة في مصر

وتشهد 15 مدينة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، أبرزها مدينة سانت كاترين، والتي تصل فيها درجة الحرارة إلى 4 درجات للصغرى و14 للعظمى، يليها مدينة نخل بوسط سيناء، والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 6 درجات للصغرى و18 للعظمى.

كما تتضمن المدن الأكثر برودة كلا من المنيا والتي تسجل 7 درجات للصغرى والعظمى 18، وأسيوط الصغرى 7 والعظمى 17، وسوهاج الصغرى 8 والعظمى 18، وسيوة الصغرى 8 والعظمى 17، وبني سويف الصغرى 8 والعظمى 18، والفيوم الصغرى 8 والعظمى 19، و6 أكتوبر الصغرى 9 والعظمى 19، ودمنهور الصغرى 9 والعظمى 18، والسلوم الصغرى 9 والعظمى 18، والأقصر الصغرى 9 والعظمى 23، وأسوان الصغرى 9 والعظمى 24، والوادي الجديد الصغرى 9 والعظمى 23.

نشاط الرياح مع برودة الجو

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح غدا الثلاثاء، ما يزيد من الإحساس بالبرودة على كافة مدن الجمهورية، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلاً على جنوب البلاد.