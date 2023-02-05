وزير التنمية المحلية الأسبق ينعى شريف إسماعيل: تفانى في خدمة الوطن

نعى اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق ، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس، معربا عن حزنه البالغ لوفاة الفقيد.

شريف إسماعيل وخدمة الوطن بإخلاص

وقال في تصريحات لـ «الوطن» إن رئيس وزراء مصر السابق أفنى حياته في خدمة الوطن بأمانة وإخلاص متفان، منذ أن كان رئيسا لهيئة البترول ثم وزيرا للبترول ثم رئيسا لوزراء مصر، لافتا إلى أن الفقيد الراحل كان يتعامل مع جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات الإدارية على أنهم أشقاؤه، يصغي دائما الى وجهات نظرهم في تواضع جم.

مواقف خالدة لـ شريف إسماعيل

وسرد الجندي حكايات ومواقف كان شاهد عيان عليها: «كان المهندس شريف إسماعيل رحمه الله، على الرغم من مرضه الشديد ومعاناته المستمرة إلا أنه كان دائم التردد على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للاستفسار والاطلاع بنفسه على الأرقام والاحصاءات والبيانات الهامة التي يتم على أساسها وضع خطة واتخاذ القرارات الهامة من الحكومة .

وتابع الجندي: «كان المهندس شريف إسماعيل حريصا وجادا في عمله، يتعامل مع كل معلومة بتمعن وتدبر المسؤول الواعي، وكان يصطحب معه في كل اللقاءات الرسمية والاجتماعات الورقة والقلم الرصاص يدون ويسجل كل الملاحظات».

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن له مواقف خاصة مع رئيس الوزراء الراحل: «لم يردني يوما وكان يفتح مكتبه لي مهما كانت مشغولياته، ويستمع بكل إنصات المسؤول الوقور وإصغاء المهموم بشئون مسئولياته ، وأذكر في فترة رئاستي للجهاز المركزي للإحصاء وأثناء إعدادنا لـ التعداد السكاني 2017، ذهبت إليه في مكتبه لأشرح له خطة العمل، وفوجئت به يؤكد على حضوره للجهاز مرات ومرات للاطمئنان على سير الاستعدادات لخروج التعداد في أفضل صورة وبالشكل الذي يليق بمصر والجمهورية الجديدة التي وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

واختتم الجندي أن المهندس شريف اسماعيل مسؤول لن يتكرر في العطاء والتفاني والإخلاص في حب وطنه وعمله ، تجاوز كل آلامه لخدمة وطنه.