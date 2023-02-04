محافظ كفر الشيخ ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحُزن والأسي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت، عن عُمر يُناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض.

المحافظ يوجه العزاء للأسرة

ووجّه المحافظ، العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

زيارات المهندس شريف إسماعيل إلى محافظة كفر الشيخ

وكانت آخر زيارات المهندس شريف إسماعيل، إلى محافظة كفر الشيخ حينما كان وزيرا للبترول والثروة المعدنية، في عام 2014، حيث تفقد وقتها عدد من المشروعات، وحقول البترول بالمحافظة، وذلك قبل أن يتولي رئاسة مجلس الوزراء.

وفاة المهندس شريف إسماعيل

وتوفي مساء اليوم المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، عن عُمر يُناهز 67 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

أهم المناصب التي شغلها

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس مجلس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، وقبلها عمل وزيرا للبترول والثروة المعدنية، من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية منذ 14 يونيو 2018.