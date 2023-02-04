محافظ بورسعيد ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بخالص الأسى والحزن المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق الذي وافته المنية اليوم.

فقدنا قيمة مخلصة للوطن

وأكد محافظ بورسعيد بأننا فقدنا اليوم قيمة كبيرة مخلصا ومحبا للوطن، وأن الراحل المهندس شريف إسماعيل قضي حياته في خدمة الوطن وكان نموذجا فى الإخلاص والتفاني في العمل.

شريف إسماعيل إسهاماته عظيمة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الإسهامات العظمية التي قدمها المهندس شريف إسماعيل سوف يتذكرها الجميع تقديرا وعرفانا لهذا الرجل العظيم، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد سيادته بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل قد شغل منصب رئيس الوزراء السابق، وقبلها تولى وزيرا البترول والثروة المعدنية، ليبدأ في عهده دراسات وبحوث مكثفة للكشف عن الاحتياطات الغازية والبترولية، رغم التحديات المرتبطة بمديونيات الحكومة للشركاء الأجانب، ليظهر باكورة أمل، والتي أدت الأعمال والبحوث لاكتشاف احتياطات غازية كبيرة، وصولاً لاستكمال الدولة المصرية المسيرة حتى تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2020.