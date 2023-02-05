تحديث جديد من «فيس بوك» لصفحات المستخدمين.. «هتركز أكتر»

أجرت شركة ميتا مالكة «فيس بوك» تحديثا جديدا في أداء صفحات كافة المنتسبين إليها ليسمح لهم بإظهار نافذة جديدة بالتعليقات الخاصة بأي منشور يقوم أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بنشره.

التحديث سهل على المستخدمين التركيز على المنشور

وأتاحت الميزة الجديدة للمستخدمين سهولة تفقد التعليقات على الصور أو المنشورات العادية على كل حسابات موقع فيس بوك، الأمر الذي يسهل على مستخدمي موقع التواصل كتابة التعليقات أو قراءة التعليقات على المنشورات والصور والفيديو بشكل أكثر سلاسة ودقة.

استطلاع حكومي عن فيس بوك في مصر

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أجرى استطلاع رأي مطلع شهر يناير على عينة قدرها 1002 مواطن يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، لقياس مدى استخدام المواطنين لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا مواقع «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، و«لينكد إن»، و«تيك توك».

ويعد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أكثر المواقع عالميًا في الزيارات بعد موقع «جوجل»، ويأتي في التصنيف السادس عالميًا من حيث الزيارات وفق تصنيف شهر نوفمبر الماضي لموقع «إليكسا».

استطلاع الرأي الحكومي انتهى إلى أنّ نحو 3.5% من المصريين أكدوا عدم استخدامهم لموقع «فيس بوك» على الإطلاق، بواقع 3 من كل 100 فرد تقريبًا، في مقابل 95.9% من المواطنين يستخدمونه إما بشكل دائم أو متقطع أو نادر، في حين لم يحدد 0.6% فقط من الأشخاص المستطلع رأيهم استخدامهم هذا التطبيق والموقع من عدمه.

وحسب «الاستطلاع»؛ فإنّ 50% من المصريين يستخدمون «فيس بوك» بشكل يومي، يليه «تيك توك» بـ14.4%، ثم إنستجرام بنسبة 9%.