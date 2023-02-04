أبرز الحقائق عن «فيس بوك» في ذكرى تأسيسه: كريستيانو رونالدو من أشهر الصفحات

تحل اليوم الذكرى الـ 19 على تأسيس موقع التواصل الاجتماعى الأول في العالم «فيس بوك»، والذي تم إطلاقه للمرة الأولى في 4 فبراير عام 2004 من قبل طالب جامعة هارفارد «مارك زوكربيرج»، وبات من أشهر المواقع الإلكترونية المتخصصة في التواصل الاجتماعي، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الحقائق عن «فيس بوك».

حقائق «فيس بوك»

لا يزال «فيس بوك» يحتل الصدارة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه أحد أقوى منصات التواصل المتاحة، ومن أبرز حقائق «فيس بوك»، أنه خلال الربع الثاني من عام 2022، بلغت عائدات الإعلانات عليه حوالي مليار دولار، فضلا عن 1.98 مليار مستخدم نشط يوميًا عليه.

أعلى مشاركة على «فيس بوك» تحدث من يوم الاثنين إلى الجمعة، وذلك في الساعة 3 صباحًا، والثلاثاء الساعة 10 صباحًا، كما أن صفحات «فيس بوك» التي تضم ما بين 10 آلاف و100 ألف معجب، تتمتع بمعدل مشاركة واحد لكل 455 متابعًا.

أكبر فئة عمرية مستخدمة لـ«الفيس بوك»

ووفق إحصائية يناير 2022، فإن أكبر فئة عمرية تستخدم «فيس بوك» تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، وبالتحديد الذكور، وأن قاعدة المستخدمي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في عام 2022، تراجعت إلى النصف منذ عام 2015.

أشهر 5 صفحات على فيس بوك

تمتلك «ميتا» طرد أكثر من 11 ألف موظف وتجميد التوظيف، وذلك منذ سبتمبر 2022، وفي أكتوبر 2022، حذفت الشركة حوالي مليار ونصف حساب مزيف على «فيس بوك»، ويعد من أشهر خمس صفحات على «فيس بوك» هي «فيس بوك» بمعدل 214.62 مليون معجب، تليها «سامسونج» بمعدل 159.82 مليون معجب، ثم «كريستيانو رونالدو» بمعدل 122.28 مليون معجب، و«ريال مدريد» بمعدل 111.33 مليون معجب، و«كوكاكولا» بمعدل 106.96 مليون معجب.