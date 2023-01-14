رسالة مهمة من أحد البنوك لعملائه بشأن تحديث خدمات الإنترنت البنكي: نراقب الأداء

انتهى البنك التجاري الدولي CIB، من تحديث خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، بعدما خاطب عملائه أمس الجمعة، عبر رسائل قصيرة SMS لإخطارهم بأمر التحديث.

خدمة الإنترنت البنكية

وفي رسالة قصيرة أمس الجمعة، قال: «عميلنا العزيز، يرجى العلم أن البنك يقوم بتحديث خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما سيترتب عليه عدم إتاحة تلك الخدمات بشكل مؤقت اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يناير من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً».

وعاود البنك التجاري الدولي، اليوم السبت، ليخطر العملاء عبر رسائل قصيرة أنه انتهى من تحديث الخدمة، وجارٍ مراقبتها في الوقت الحالي للتأكد من عدم وجود أي عوائق.

تحديث خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية

وقال «البنك»: «عميل CIB العزيز، أجرى البنك مؤخرًا تحديث خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، ونقوم حاليًا بمراقبة أداء الخدمات».

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