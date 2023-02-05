رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في محافظة سوهاج، هو أكثر ما يشغل الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة أن هناك العديد من المحافظات قامت بإعلان النتيجة.

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في محافظة سوهاج، وكيفية الحصول عليه.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج

وقال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، لـ «الوطن»، إنّ نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون خلال الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وأضاف أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، جرى الانتهاء من تصحيح أكثر من 70% منها، ثم تتم مرحلة الجمع والمراجعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج بالاسم

وتتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس من هـنا.

وجاء توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية، كالتالي:

- مادة اللغة العربية 40 درجة.

- 20 درجة لمادة العلوم.

- 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية.

- 30 درجة لمادة الرياضيات.

- 20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

وتوجد مواد لا تضاف للمجموع، وهي:

- التربية الدينية 20 درجة.

- 10 درجات الحاسب الآلي.

- 10 درجات للتربية الفنية.