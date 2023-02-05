حملة للتوعية الاقتصادية وطرق زيادة الدخل على غلاف عدد مجلة «حواء»

صدر العدد الجديد من مجلة «حواء» التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال، برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، وشمل عدد هذا الأسبوع من مجلة حواء الطرق المثلي لمواجهة تلاعب التجار بالأسعار والترشيد في استهلاك مصادر الطاقة من الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السلع، والإعلان عن الحملة التوعوية التي تقوم بها مجلة حواء في 4 محافظات.

مجلة حواء

وجاء على غلاف العدد الجديد من مجلة حواء أبرز عناوين الموضوعات التي جاءت في هذا العدد وهي: «المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها»، «مجلة حواء تطلق حملتها للتوعية الاقتصادية في 4 محافظات»، «بالمشروعات الصغيرة دخلك زوديه ووضعك الاقتصادي حسنيه»،كما شمل عنوان مقال د.منال متولي الذي يتحدث عن ترشيد مصادر الطاقة يعود بالنفع الأكبر على الاسرة.

أبرز المواضيع

كما شمل غلاف العدد الجديد من مجلة حواء أبرز المواضيع التي جاءت في الكواكب وحوارات مع محمد رضوان «رمضان حريقة» ولقاء سويدان وفرح الزاهد وتطرق لـ«الدوم» في دورته الثانية وإحياء لذكرى ماري منيب وجولة بين مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان، وفي طبيبك الخاص البرد وأمراض القلب.