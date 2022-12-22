مجلة «حواء» تحتفي بمرور 130 عاما على تأسيس «دار الهلال»

صدر العدد الجديد لمجلة «حواء» التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال، برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، في صورة عددا خاصا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الهلال.

مجلة حواء

وقالت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص: صدر عددا تذكاريا يضم كنوز حواء والكواكب وطبيبك الخاص بمناسبة 130 سنة على تأسيس دار الهلال.

ذكرى تأسيس دار الهلال

وتابعت سمر الدسوقي، رئيس تحرير حواء في تصريح لـ«الوطن»: يتضمن العدد مقالات تاريخية من أولى الأعداد، صور نادرة من داخل الأعداد التاريخية، أغلفة تاريخية للمجلات الثلاثة، أبرز الموضوعات والقضايا التي تبنتها كلا منهن على صفحاتها، تاريخها وكتابها، رسائل تهاني من الشخصيات العامة، مقالات لكبار الكتاب، وأوضحت أن مع العدد هدية نتيجة العام الجديد.