مجلة حواء تنشر ملف عن حصاد 2022.. والدسوقي: حققنا مكاسب حقيقية

نشرت مجلة «حواء» التي تصدر عن مؤسسة دار الهلال برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، صباح اليوم عددا خاصا بمناسبة نهاية العام تحت عنوان «حصاد 2022..شكرا سيادة الرئيس حققنا مكاسب حقيقية».

مكتسبات المرأة

وقالت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة «حواء»: تضمن العديد من الموضوعات والمقالات والتحقيقات حول أبرز ما حصدته المرأة من مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية لها ولأسرتها منذ تولي الرئيس لمقاليد الحكم، بحسب تعبيرها.

المقالات الطبية

وتابعت في تصريح خاص: «وتضمن العدد مجلة الكواكب التي قدمت أيضا رصدا لأبرز جهود القيادة السياسية لدعم الثقافة والفن والفنانين ورسائل شكر وتهنئة من فناني مصر ومثقفيها للرئيس بالعام الجديد».

وواصلت: «بينما جاءت مجلة طبيبك الخاص التي تصدر أيضا داخل العدد متضمنة العديد من الموضوعات والمقالات الطبية الخاصة بأمراض الشتاء».