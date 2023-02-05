تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

تشهد المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر نشاطا كبيرا في تداول البضائع، حيث بلغ حجم التداول اليوم الأحد، 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، كما تشهد حركة دخول وخروج السفن إلى المواني انتظاما، وسط متابعة مستمرة لحالة الأرصاد الجوية للحفاظ على سلامة الملاحة.

8 سفن متراكية على أرصفة مواني البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم الأحد، 8 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة و711 شاحنة و170 سيارة.

وذكر البيان أن حركة تداول الواردات اليوم تضمنت 4000 طن بضائع و354 شاحنة و67 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، و357 شاحنة، و103 سيارات.

مغادرة السفن بوسيدون إكسبريس

وأوضح بيان الهيئة أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفن الثلاث بوسيدون إكسبريس والحرية 2 ودليلة، بينما شهد بالأمس وصول السفنتين بوسيدون إكسبريس والحرية.

وتابع البيان أن ميناء نويبع يشهد اليوم تداول 2800 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث آيلة وبريدج وسينا، بينما يشهد ميناء السويس مغادرة السفينة تراست، وعلى متنها 5000 طن سيلاج، متجهة إلى جدة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.