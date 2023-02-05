حريق هائل في عقار ببورسعيد.. و4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

نشب حريق ضخم في منزل خشبي مكون من 3 طوابق بحي العرب ببورسعيد الذي يتميز بوجود منازل خشبية قديمة ومنطقة محلات تجارية، دون إصابات، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا بالعقار واستطاعوا الهروب من النيران إلى السطح، لعدم تمكنهم من النزول لشدة النيران.

4 سيارات إطفاء للسيرطة على الحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطار من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق في منزل خشبي مكون من 3 طوابق بتقاطع شارعي كسرى وبني سويف، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المنازل الخشبية والمحلات المجاورة بحي العرب.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

8 سيارات إسعاف

كما أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة ببورسعيد أنه لم يتم رصد حالات اختناق أو إصابات حتى الآن ناتجة عن الحريق، وتم إرسال 8 سيارات إسعاف لضخامة الحريق وموقعه في نطقة تجارية هامة.

قرار إزالة للمنزل

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحريق، حيث تبين من المعاينة الأولية أنه اندلع بسبب ماس كهربائي، كما أن المنزل قد صدر له قرار إزالة من قبل حي العرب.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.