استشاري تخدير يكشف تفاصيل إجراء عملية لطفلة رغم اندلاع حريق بمستشفى المطرية

قال الدكتور علي الدسوقي، استشاري التخدير والعناية المركزة، إنه أثناء اندلاع حريق مستشفى المطرية كان يجري إحدى العمليات الجراحية في القولون لطفلة في عمر الـ5 سنوات، حيث بدأت العملية في تمام الساعة 1 ظهرا، ثم شعر بوجود شيء غير طبيعي، حيث امتدت النيران من الدور الأول للخامس.

الدسوقي: طلبت من المساعدين إغلاق الأبواب والنوافذ

وأضاف «الدسوقي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بعد علمه بهذا الأمر طلب من المساعدين إغلاق الأبواب والشبابيك حتى يستطيع الاستمرار في العملية، وبعد فترة وجيزة قطعت الكهرباء والأكسجين، «إحنا كملنا العملية بالأسطوانات الداخلية، والحريق بدأ في الدور الأول والنيران وصلت للدور الخامس».

الدسوقي: استمرينا أنا والدكتور لحد ما خلصنا العملية الساعة 2.30 ظهرا

واستطرد: «استمرينا أنا والدكتور لحد ما خلصنا العملية الساعة 2.30 ظهرا، وبعد مرور ربع ساعة من هذا الوقت فاقت الحالة ومن ثم جرى نقلها إلى مستشفى باب الشعرية لاستكمال بقية العلاج، وكملت العملية على ضوء الهاتف المحمول بتاعي، واستكملنا العملية الجراحية للطفلة رغم الحريق الهائل ووجود دخان كثيف، وانتظرنا حتى استفاقت من التخدير».