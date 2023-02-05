عاجل.. حريق هائل في قطار خرج عن مساره بالولايات المتحدة «فيديو وصور»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، نشوب حريق هائل على إثر خروج قطار مكون من 50 عربة، يحمل مادة كيميائية عن مساره في «أوهايو» قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا، مساء أمس الأول الجمعة، ما تسبب في إجلاء مئات الأشخاص.

وكان القطار المنكوب يشحن البضائع من «ماديسون»، بولاية «إلينوي» إلى «كونواي» في «بنسلفانيا»، وأشارت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الامريكية، إلى خروج العربات عن مسارها في قرية شرق فلسطين بـ«أوهايو».

القطار المنكوب كان يحمل «كلوريد الفاينيل»

واستمر اشتعال عربات القطار المنكوب الذي كان يحمل «كلوريد الفاينيل»، أمس السبت، رغم جهود عناصر الإطفاء الأمريكية، التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى سماع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات.

أوامر من السلطات الأمريكية

وأصدرت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، أوامر لحوالي 2000 ساكن، بإخلاء منازلهم، فيما قال رئيس قرية شرق فلسطين، ترينت كونواي إن مسؤولي البلدية شرق فلسطين يتعاونون مع وكالة حماية البيئة و والمجلس الوطني لسلامة النقل.

بدوره، أطلق «المجلس الوطني لسلامة النقل»، فريقا للتحقيق في حادث انحراف القطار المنكوب عن مساره.