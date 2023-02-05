ميناء الطور يستقبل أول حفار بترول لأعمال صيانة دورية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها عن استقبال ميناء الطور التابع لها الحفار زوسر لأول مرة ضمن مخطط استقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس، لأعمال صيانة دورية في ميناء الطور لتشغيل الميناء والاستفادة من موقعه الجغرافي.

نسعى للاستفادة من ميناء طور وموقعة

وقال وليد جمال الدين، إنّ الهيئة وضعت رؤية خاصة لإعادة تشغيل ميناء الطور والاستفادة من موقعه من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس، لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلاً من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر، ما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.

استقبال الحفار يأتي ضمن التطويرات

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أنّ استقبال حفار اليوم، يأتي في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المواني التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ وكذا تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءتها، بجانب دورها في خدمة المشروعات القومية للدولة سواء باستقلال مهمات ومعدات فائقة الحجم لنقلها لمواقع المشروعات أو إجراء أعمال صيانات لحفارات أو تقديم خدمات للسفن القادمة للمواني.