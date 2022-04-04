ميناء الطور يستعد لاستقبال 1900 عجل صومالي للذبح بجنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن ميناء الطور يُعد أحد الروابط البحرية الهامة التي تربط بين شبه جزيرة سيناء والعالم الخارجي، وتم ضمه مؤخراً للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الميناء، الذي يقع في مدينة الطور، كان في السابق يستقبل أفواج الحجاج المصريين، قبل تشغيل ميناء نويبع.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن الميناء الآن أصبح أحد الموانئ التي تستقبل شحنات الحيوانات الواردة من خارج البلاد، والتي تستخدم في الذبح، مشيراً إلى أن إحدى شركات التجارة والنقل، متخصصة في نقل الحيوانات إلى الدول العربية من الدول الأفريقية، عن طريق بروتوكولات تعاون فيما بينها، قامت خلال الفترة الماضية، بنقل ما يقرب من 2000 عجل صومالي، إلى مزرعة الحيوانات في مدينة الطور خلال شهر يناير الماضي.

1900 رأس عجول صومالية تصل الطور غداً

من جانبه، قال أحمد أبو خضرة، رئيس مجلس إدارة شركة «تراست» للتجارة والنقل، إنه جرى شراء 1900 عجل صومالي للذبح، موضحاً أن العجول في عرض البحر، ومن المقرر أن يتم وصولها إلى ميناء الطور البحري، في جنوب سيناء، غداً الثلاثاء.

وأضاف «أبو خضرة» أن العجول القادمة مطبق عليها كافة اشتراطات الحجر البيطري، وقام فريق بالكشف عليها قبل شحنها إلى العبارة، مشيراً إلى أنه فور وصول العجول إلى الميناء، سيتم أخذ عينة دم عشوائية وإرسالها للتحليل في المعامل المختصة، للتأكد من خلوها من الأمراض.

توجيهات رئاسية بفتح أسواق جديدة

ولفت رئيس الشركة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بضرورة زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، لتوطيد العلاقات، خاصةً دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أنه جرى وصول 2000 عجل بقري إلى ميناء الطور البحري، قادمة من دولة الصومال في يناير 2022، وجرى نقلها إلى مزرعة العجول بالمنطقة الصناعية، وبدأت عمليات الذبح بالفعل داخل المجزر الآلي بالطور.

وأوضح أن الميناء استقبل العام الماضي قرابة 1500 رأس عجول، قبل نحو 6 أشهر، ليصل إجمالي العجول التي وصلت الميناء إلى 5400 رأس، مشيراً إلي أن اللحوم تباع بسعر 100 جنيه للكيلو.

ذبح العجول في مجزر الطور

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، إن المجزر الآلي بالطور مجهز لذبح أي كميات من العجول الصومالية، وأوضحت أن العجول تخضع للكشف البيطري قبل الذبح، وقالت إن هناك قرابة 2000 عجل مجهزين للذبح، حيث جرى ذبح كمية منهم داخل المجزر، حيث يجري ذبح 300 عجل كل أسبوع.

وأضافت أن العجول الصومالية هي عجول محصنة طبقاً للمنظومة العالمية، وخالية من أي أمراض أو أوبئة.

وتابعت أن المجزر يقوم بعملية الذبح والتنظيف، ويتم نقل العجول مذبوحة ومختومة قبل طرحها في الأسواق بسيارات مبردة، إلى المحافظات المختلفة.