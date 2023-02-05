وزير القوى العاملة يسلم عقود عمل لذوي الهمم بالبحر الأحمر

قام حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بتسليم عقود لذوي الهمم، وشهادات ووثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة، وكذلك منح جوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، في ضوء مبادرة «حياة كريمة» تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فعاليات الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية

جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية، الذي افتتحه وزير القوى العاملة صباح اليوم الأحد، بمجمع إعلام الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور أحمد مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وهارون عبد العزيز، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات القوى العاملة.

الدولة المصرية تواجه التحديات

وأشار وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات الملتقى، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات التي واجهت العالم، وقدمت كافة أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، فكانت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذي يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حيث حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه.

ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة بعد ذلك، بتفقد مكتب عمل ووحدة التدريب بالغردقة.