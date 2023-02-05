خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» في محافظة البحر الأحمر خلال فبراير

تنطلق قوافل العلاج الشهرية للمؤسسة الرئاسية «حياة كريمة» الخميس المقبل، حيث تتكون من 8 قوافل تطوف القرى البسيطة والمدن في محافظة البحر الأحمر، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية أو التحويل للمستشفيات إذا تطلبت الحالة، وذلك بشكل مجاني.

القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» خلال شهر فبراير

وبحسب الخريطة المعلنة، تستعد القوافل الطبية لحياة كريمة لبدء عملها يوم الخميس المقبل داخل قرية الأمل في مدينة القصير خلال يومى 8 و9 فبراير الجاري، ثم تتجه إلى قرية المستعمرة بالقصير يومي 10 و11 من فبراير، على أن تنتقل لمنطقتي الخير وأبرق التابعتين لمدينة شلاتين، وتستقر فيها لإجراء الكشف الطبى على مدار يومى 12 و13 من فبراير.

وتنتقل القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» إلى مدينة حلايب لتكمل عملها هناك يومي 14 و15 فبراير، ثم إلى قرية أبو رماد التابعة للمدينة ذاتها يومي 16 و17 فبراير، على أن تعود القوافل إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة خلال يومي 18 و19 فبراير، وتنتقل منها مدينة سفاجا في أم الحويطات والنصر.

خريطة القوافل العلاجية خلال شهر فبراير

وفي نهاية مسارها، تنهي القوافل العلاجية لـ«حياة كريمة» عملها يومى 22 و23 فبراير، داخل قرية الأمل في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر استمرار القوافل على مدار يومين داخل كل قرية على أن تضم تخصصات عديدة ومختلفة، تشمل إجراء الفحوصات والآشعة وأيضًا الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بشكل مجاني، كما يوصي أطباء القوافل بتحويل المرضى للمستشفيات حال لزم الأمر تدخل جراحي.