مواعيد وشروط مزايدات الإسكندرية في فبراير 2023 لاستغلال مطاعم ومواقف

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية إدارة التعاقدات، عن طرح المزايدات العلنية العامة البالغ عددها 11 مزايدة تتم على 10 أيام من أجل استغلال كافتريات ومطاعم وممشى بحري ومواقف سيارات، وذلك خلال شهر فبراير الجاري 2023.

مواعيد وتفاصيل مزايدات الإسكندرية

الأولى في جلسة يوم الثلاثاء 7 /2 /2023، لعملية استغلال كافيتريا ومطعم ممشى كليوباترا (بنطاق حي شرق)

-قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 8 /2 /2023 لعملية استغلال كافيتريا ومطعم ممر كامب شيزار (بنطاق حي وسط)

- قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه

جلسة يوم الأحد 12 /2 /2023 لعملية استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار (بنطاق حي وسط)

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الاثنين 13 /2 /2023 لعملية استغلال موقف انتظار سيارات جليم (بنطاق حي شرق)

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الثلاثاء 14 /2 /2023 لعملية استغلال موقف انتظار سيارات جليم المطور بنطاق حي شرق.

- قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها

جلسة يوم الأربعاء 15 /2 /2023، لعملية استغلال موقف انتظار سيارات بستارودس بنطاق حي وسط.

_قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الخميس 16 /2 /2023، عملية استغلال شاطىء أبو قير الغربي المميز بنطاق حي المنتزة ثان.

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الأحد 19 /2 /2023 لعملية استغلال عدد 9 باكيات أسفل كوبري محرم بك بنطاق حي وسط كموقف انتظار سيارات.

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها

جلسة يوم الأثنين 20 /2 /2023، لعملية استغلال موقف انتظار سيارات فاروس بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جني

جلسة يوم الثلاثاء 21 /2 /2023 لعملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف أمام مركز التدريب المهني أمام أسواق رنين فتح الله للجملة، بنطاق حي المنتزة أول.

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

وفي ذات اليوم عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف «أمام سور الملعب وأرض الملاهي، أمام معرض ناشيونال موتورز والفقي ستايل، أمام كافيتريا الباشا وكافيتريا وان تو ونصر كار لصناعة السيارات ومعرض سيارات» بنطاق حي المنتزة أول.

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

الحصول على كراسة الشروط

الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

خطوات التقديم في مزايدات الإسكندرية 2023

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه في كل عملية من عمليات مزايدات الإسكندرية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.