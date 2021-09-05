وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، ختام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت منافساتها بالصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولي في الفترة 3-5 سبتمبر الجاري، بمشاركة 247 لاعب ولاعبة من 50 دولة مختلفة، وانقسمت منافسات البطولة إلى كاتا «فردي وجماعي» بنين وبنات، ومنافسات الـ «كوموتيه» 5 أوزان فردي وجماعي بنين وبنات.

حضر ختام المنافسات كل من السيد انطونيو إسباتيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء ناصر المرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.

منتخب مصر للكاراتيه يحصد 5 ميداليات ذهبية و4 فضية و6 برونزية

شارك الوزير برفقة السادة الضيوف في مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة، إذ حصد منتخب مصر للكاراتيه 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية في منافسات الكاتا و الكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية .

وزير الرياضة يشيد بمستوى لاعبي الكاراتيه المميز

أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي المتميز الذي ظهر عليه أبطال مصر في الكاراتيه، وتقديم أداء مميز والفوز في المنافسات المختلفة بالبطولة، وظهور مواهب واعدة ستحقق لمصر المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص شكره وتقديره للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي وثق في قدرة مصر على استضافة أكبر البطولات الرياضية في رياضة الكاراتيه، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري للعبة واللجنة المنظمة للبطولة على تحقيق النجاح والتفوق لها، وحسن استضافة ضيوف مصر من لاعبين ووفود المشاركين في فعاليات البطولة، وذلك في إطار سلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية على مستوى الأحداث والبطولات الرياضية الدولية الكبرى التي تقام بمصر على مدار العام.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الانجازات التي حققها الكاراتيه في اولمبياد طوكيو، وحصول اللاعبة فريال أشرف على الميدالية الذهبية، يدفعنا بمزيد من الاهتمام بالكاراتية، وتسخير كافة الإمكانات للعبة واللاعبين.