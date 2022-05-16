وزير الرياضة: الكاراتيه المصري يصنع الإنجازات في الدوري العالمي بالغرب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الكارتيه المصري يصنع الإنجازات الفريدة في الدوري العالمي بالمغرب بعد الفوز بـ13 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبية، و5 فضية، و3 برونزية، في إنجاز يؤكد ريادة مصر في اللعبة على مستوى العالم.

5 ميداليات ذهبية

وقدم الوزير، التهنئة إلى بعثة المنتخب والجهاز الفني والاتحاد المصري للكاراتيه، على الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعبون واللاعبات وتفوقهم الكاسح في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه، مشيرًا إلى إعداد تكريم كبير للبعثة عقب وصولها إلى القاهرة تقديرًا للإنجازات التي يحققها الكاراتيه المصري.

وأحرزت البعثة المصرية خمس ميداليات ذهبية حققهتا كل من: «يوسف عماد في وزن 84 كجم، طه طارق في وزن 84 كجم، عبد الله ممدوح تحت وزن 75 كجم، دهب ياقوت تحت وزن 61 كجم، ريم أحمد تحت 50 كجم»، فيما جاءت الميداليات الفضية وعددها خمس ميداليات للاعبين واللاعبات: «أحلام حمدي تحت وزن 55 كجم، ومنة شعبان فوق وزن 68 كجم، ومحمد صلاح تحت وزن 60 كجم، وأحمد أيمن تحت وزن 67 كجم، وعلي الصاوي تحت وزن 75 كجم».

الفائزون بالميداليات البرونزية

وفاز بالميداليات البرونزية، حازم أحمد فوق وزن 84 كجم، فريال أشرف تحت 68 كجم، حبيبة حلمي فوق 68 كجم، وجاء بالمركز الخامس بمنافسات الدوري العالمي للكاراتيه كل من محمود جابر تحت وزن 75 كجم، ومحمد رمضان تحت وزن 84 كجم، وحلت في المركز السابع ياسمين الهوارى تحت 68 كجم، وآية هشام في كاتا سيدات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قال خلال احتفالية «قادرون باختلاف» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في ديسمبر الماضي: «الكاراتيه الرياضة اللي بحبها جدا ومارستها منذ أكثر من 50 سنة، وكانت لعبة جديدة في الوقت ده، ودي رياضة شديدة الانضباط والآدب والخلق الحسن، وتعلم صاحبها القيم والمبادئ، كما تجد صاحبها نموذجا فريدا في القدرة والسلوك والتعاون والاحترام، ودي حاجات كلنا بنحبها».