أوستن باتلر يحاول التخلص من لهجة إلفيس بريسلي: أضرت أحبالي الصوتية

يستعد الممثل الأمريكي أوستن باتلر للمشاركة في فيلم «Dune: Part Two» للمخرج دينيس فيلنوف، ولكنه حتى الآن لم يتمكن من التخلص من لهجة إلفيس بريسلي الذي جسد شخصيته في فيلم السيرة الذاتية «Elvis»، وهو الدور الذي تسبب في ترشحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل في النسخة الـ 95 من حفل توزيع الجوائز الشهير.

وكشف أوستن باتلر خلال ظهوره في حلقة برنامج «The Graham Norton Show»: «أحاول أتخلص من اللهجة، لكن ربما تكون قد أضرت أحبالي الصوتية مع كل هذا الغناء، فهناك أغنية واحدة تم تصويرها 40 مرة»، متابعا: «لقد جعلني أشعر بالخجل للحظة لأنني فكرت هل أنا زائف؟ أليس هذا صوتي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أوستن باتلر عن استمرار حديثه بصوت إلفيس بريسلي: كان محور حياتي على مدار 3 سنوات

كان «صوت ألفيس» الذي أداه باتلر حديث وسائل الإعلام الاجتماعية منذ مايو الماضي عندما تم عرض فيلم السيرة الذاتية الموسيقية «Elvis» للمخرج باز لورمان لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، كما حصل عن أداءه للدور على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم موسيقي، وبعد خطاب «باتلر» لقبول الجائزة، تساءل المشاهدون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب استمرار حديثه بلكنة «إلفيس»، قائلين: «هل سيتوقف أوستن بتلر عن التحدث مثل إلفيس».

وأوضح بطل فيلم «Elvis»: «الأمر أشبه بأن يعيش شخص ما في بلد آخر لفترة طويلة، وأنا أمضيت ثلاث سنوات كان فيها إلفيس محور تركيزي الوحيد في الحياة».

أوستن باتلر ينافس على جائزة أوسكار أفضل ممثل

وينافس أوستن باتلر على جائزة أوسكار أفضل ممثل للمرة الأولى في حياته عن دوره في فيلم «Elvis»، أمام كولين فاريل عن دوره في «The Banshees of Inisherin»، بريندان فريزر عن دوره في «The Whale»، بول ميسكال عن دوره في «Aftersun» بالإضافة إلى بيل نيجي عن دوره في «Living»