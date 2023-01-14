بطل «Elvis» ينعى ليزا ماري بريسلي: كنت محظوظا بالقرب منها

عبر الممثل أوستن باتلر عن صدمته برحيل ليزا ماري بريسلي، ابنة النجم الأمريكي إلفيس بريسلي، وذلك بعد ساعات من تواجدها برفقته في حفل توزيع جائز جولدن جلوب الثمانين، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل فيلم دراما عن دوره في فيلم «Elvis»، الذي قدم خلاله السيرة الذاتية لوالدها.

وقال أوستن باتلر، إن قلبه محطم تمامًا من أجل أطفال ووالدة ليزا ماري وأمها بعد فقدانها المأساوي وغير المتوقع، متابعا: «أنا ممتن إلى الأبد للوقت الذي كنت فيه محظوظًا بما يكفي لأكون بالقرب من ضوءها الساطع، وسأعتز إلى الأبد باللحظات الهادئة التي تشاركناها، وسيبقى دفئها وحبها وأصالته في ذاكرتي دائما»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

آخر ظهور لـ ليزا ماري بريسلي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

ولعب «باتلر» دور إلفيس بريسلي في فيلم «Elvis» للمخرج باز لورمان، والذي تم ترشيحه في حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب»، وفاز بجائزة أفضل ممثل دراما تلك الليلة، وكانت ليزا ماري من بين الجمهور لتشجيعه، وحرص في خطاب قبول الجائزة على توجيه الشكر لعائلة «بريسلي»، قائلا: «شكرا على فتح قلوبكم وذكرياتكم ومنزلكم لي، ليزا ماري.. بريسيلا أحبكما للأبد».

وفاة ليزا ماري بريسلي

يوم الخميس، تم نقل ليزا ماري البالغة من العمر 54 عاما، وهي الابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى الروك إلفيس برسيلي، إلى المستشفى وتوفيت في وقت لاحق من تلك الليلة، قالت والدتها بريسيلا بريسلي في بيان: «بقلب حزين أشاركم خبر رحيل ابنتي الجميلة ليزا ماري».

وتابعت: «كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبّة عرفتها على الإطلاق. نطلب الخصوصية ونحن نحاول التعامل مع هذه الخسارة العميقة. شكرًا على الحب والصلاة. في هذا الوقت لن يكون هناك تعليق آخر».