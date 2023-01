أوستن باتلر يحصد أول جائزة جولدن جلوب في مسيرته عن فيلم «Elvis»

حصل النجم الشاب أوستن باتلر على أول جائزة جولدن جلوب في مسيرته المهنية، وذلك في فئة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم «Elvis» عن السيرة الذاتية للمغني الراحل ألفيس بريسلي، وذلك في حفل توزيع الجوائز المقام الآن، وهي الجائزة التي انتزعها من بريندان فريزر، هيو جاكمان، جيرمي بوب وبيل نيجي.

ووجه أوستن باتلر الشكر إلى المخرج باز لومان والنجم توم هانكس في خطابه، قائلا: «أنا مدين بهذا لصانع أفلام جريء صاحب رؤية سمح لي بالتجربة لتحمل المخاطر وكنت أعلم دائمًا أنني سأحصل على الدعم. أحبك يا باز لورمان»، وتابع: «أشكركم على الإيمان بي في تلك اللحظات التي لم أكن أؤمن بها بنفسي، أنا ممتن جدا لكم، أود أيضًا أن أشكر شريكي في الرقص ، أعظم شريك في الرقص يمكن أن أتمناه، السيد توم هانكس ».

وحصل الفيلم على 3 ترشيحات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80 أفضل فيلم درامي، أفضل ممثل في فيلم درامي، بالإضافة إلى جائزة أفضل إخراج.

ميشيل يوه تحصد ثاني جائزة لـ «Everything Everywhere All at Once»

كما حصلت ميشيل يوه على أول جائزة في مشوارها في فئة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي، وذلك عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، وهي الجائزة الثانية التي يحصدها الفيلم بعد حصول جوناثان كي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد دوره في الفيلم.

وحصل كولين فاريل على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو درامي عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin»، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة ساعدة لـ أنجيلا باسيت عن دورها في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever».