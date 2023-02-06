شيف بدرجة فنان يحترف تصميم اللوحات خلال عامين: «بحب اتنين سوا الطبخ والرسم»

لم يكن يعرف الكثير عن فن الرسم، كونه يعمل طاهيا في أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وفي إحدى المرات احتاج لرسم صورة له، ولكن الرسام تأخر في الرد عليه لمدة طويلة، فأخذ يبحث على الإنترنت ويتابع فيديوهات يوتيوب، ليتمكن خلال تلك الفترة من تعلم الفن، بل والاحتراف فيه، وأبدع في إضفاء الجمال على لوحاته من خلال التفاصيل الدقيقة التي تظهر فيها.

علي عيد، ابن محافظة بني سويف، ويبلغ من العمر 25 عاما، درس معهد سياحة، ويحكي لـ«الوطن»، عن بداية احترافه لفن الرسم، «بدأت أتعلمه من سنتين، وخلال فترة كورونا، لما شفت الناس بتستغل وجودها في البيت وبترسم، حبيت أتعلمه أنا كمان، وكلمت حد عشان عايزه يعملي رسمة، لكن مردش، وخلال الفترة دي اتعلمت كويس، وبعدها الرسام ده هو اللي بعتلي عشان يسألني عن الأدوات اللي بستخدمها، لإن شغلي عجبه، وبقينا من وقتها أصدقاء».

الأشخاص الذين شجَّعوا «علي» على الرسم

يروي «علي» لـ«الوطن»، عن الأشخاص الذين قدموا له الدعم والتشجيع، ومن خلالهم استطاع أن ينشر لوحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا له، «أهل قريتي في مركز الفيشن، كانوا دائما بيشكروا في رسمي، وده كان دافع كبير ليا إني أبدأ في مشاركة لوحاتي مع الناس على فيسبوك عشان أتعرف أكتر».

كيف وازن بين عمله والهواية التي يحبها؟

يعمل «علي»، طباخا في أحد الفنادق لعدة ساعات طويلة، وبعد يوم عمل شاق، يذهب ليحضر أقلام الرصاص وفرشاة الرسم، ليسافر بخياله إلى عالم لا يوجد به أي ضغوطات وفقا له، «أنا بشتغل 12 ساعة في اليوم، وبرجع السكن متأخر وأبدأ أرسم، لأن الرسم بالنسبة ليا نوع من الراحة بفصل بيه عن الشغل ومشاكل الحياة».

المسابقات التي شارك فيها «علي»

حصد الشاب «علي»، عددا من شهادات التقدير، في بعض المسابقات التي تنشأها مواقع التواصل الاجتماعي ومنها، «art for peace»، وفقا لما جاء في حديثه لـ«الوطن»، «حبيت أطور من نفس يأكتر في المجال، فخدت كورس أونلاين، لتعليم الرسم بالقلم الرصاص، وكان من أصعب من التحديات اللي قابلتني، لإني كنت بشتغل وبرجع عشان ألحق أكمله، فكنت مضغوط جدا».

ما الطموحات التي يسعى إليها «علي»؟

يحلم ابن محافظة بني سويف، في أن يصل مستواه لأعلى درجة من الاحترافية، ويشارك في المسابقات العالمية من خلال لوحاته، «أنا بستوحي معظم رسوماتي من فيسبوك، وبحاول بكل الطرق إني أطور من نفسي، وعلى الرغم من حبي للرسم، إلا إني مش حابب إنه أتكسب منه، أو أبيع لوحاتي، ولكن حابب إني أشارك في مسابقات ومعارض كبيرة على مستوى العالم»