«أماني» تبدع في الرسم الاحترافي: موهبتي أنقذت حياتي من الاكتئاب

ظهرت موهبتها خلال مراحل طفولتها الأولى، فبدأت في اكتشاف شغفها في الرسم، وبأدوات بسيطة تنقلت بأناملها على ورقات بيضاء تبدع فيها برسم كل ما يخطر على بالها، وتجسد كل ما تشعر به في لوحات مذهلة، وبتفاصيل دقيقة استطاعت أن تبهر كل من يرى رسومتها التي احترفتها.

أماني أشرف رفعت، صاحبة الـ 28 عاما، وأما لطفل 6 سنوات، تحكي لـ«الوطن»، عن بداية رحلتها في اكتشاف موهبتها المميزة، «من وأنا في مرحلة الابتدائي كان عندي هواية إني أرسم كتير بشكل عشوائي، ولما دخلت ثانوي عام حولت منه لدبلوم فني قسم زخرفة، فبقيت أحب الرسم أكتر من الأول، وكمان والدتي كانت بتحب الرسم من صغرها وأنا اتعلمته منها، فيعتبر الفن عندنا وراثة، وابني حاليا بيشوفني وأنا برسم وبيحب يقلدني».

الرسم كان السبب في تعافي أماني من الاكتئاب

«الرسم هو اللي أنقذ حياتي»، تروي أماني لـ«الوطن»، أن موهبتها كانت السبب الرئيسي في إنقاذها من الدخول في نوبة اكتئاب شديدة، بسبب ظروف شديدة مرت بها وفقا لها، «في فترة معينة من حياتي مريت بأيام صعبة جدا، فاستغليت هوايتي من خلال الفن، وبدأت أنمي موهبتي بشكل أكبر، فكان هو الحاجة الوحيدة اللي قدرت تخرجني من الشعور بالحزن».

أنواع الرسم الذي احترفته أماني

تمكنت «أماني»، من رسم شخصيات سينمائية مختلفة وأضفت عليها رونقا من الاحترافية والجمال، تجسد من خلال التفاصيل الدقيقة مشاعر مختلفة مليئة بمعني عميقة وقوية، كما أنها أتقنت كتابة الخط الديواني، وفقا لما جاء في حديثها، «بحب أرسم أي حاجة مؤثرة وبتلمس قلب المشاهد، فرسمت الفنانة كريمة مختار وفيلم الأرض، ودائما بحاول إني أطور من الأدوات اللي بستخدمها، فاستخدمت الألوان الفابر كاستل، السوفت باستل الطباشيري، وألوان الفحم، وكمان شوفت جروبات بتنشر صور لناس بتعرف في الخطوط العربية، فاتعلمت منهم وقربت فيه من الاحترافية».

الصعوبات التي واجهت أماني خلال رحلة اكتشافها لموهبتها

وعن الصعوبات التي واجهت «أماني»، قالت: «نشرت صور ليا من لوحاتي على الصفحات الخاصة بالرسامين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ناس كتير كانت بتكدبني إن ده رسمي أنا، ولكن مع الوقت أثبتلهم إنها حقيقة وبعت ليهم خطوات رسمها، وفي أجانب شافوها وأعجبوا بي جدا، وطلبوا مني إني أبيع ليهم من لوحاتي بالدولار، لكني رفضت عشان مبثقش في البيع الأونلاين».

أحلام أماني للمستقبل

قالت أماني عن أحلامها، «أنا بتمنى أطور من نفسي أكتر عشان أخلي الموهبة مصدر دخل لي مع الوقت، وأنا حابة أنقل الفن لابني، وبنصح أي حد عنده قدرة على الرسم إنه يكون متواضع وميتكبرش على الناس ويسيب الناس هي اللي تحكم على مدى إبداعه وشغله».