«بدر» شاب أسيوطي يبدع في الرسم بأدوات بسيطة: «حلمي أدخل موسوعة جينيس»

منذ نعومة أظافره، يعشق الرسم، وحينما اكتشف موهبته مؤخرا في عام 2018، بدأ يبحث عن كيفية تنميتها، للاستفادة منها في المستقبل، فأخذ كورسات عبر الإنترنت، والتي مكنته فيما بعد أن يصل إلى مرحلة الاحتراف، فكل من سنحت له الفرصة للاطلاع على لوحاته، كان مندهشا من جمالها ودقة تفاصيلها.

بدر عبدالله أبو زيد، ابن محافظة أسيوط، والذي يبلغ من العمر 28 عاما، حاصل على دبلوم التجارة، استطاع أن يبدع في اللوحات التي لمستها يديه، وخطتها أنامله، وبحركات خفيفة بفرشاة الرسم تكونت أفضل لوحاته على الإطلاق، ويحكي لـ«الوطن»، عن بدايته في هذا الفن:«كنت في مرحلة الطفولة بحب أرسم كتير، ومع الوقت بدأت أهتم بالمجال في عام 2018، خاصة لما لقيت إن أهلي وصحابي بيشجعوني ويقدموا ليا دعم معنوي كبير، ده كان أكتر حاجة خلتني أحب المجال».

المعارض التي شارك بها «عبدالله»:

بأدوات بسيطة، تمكن الشاب من الإبداع في رسم لوحاته، ومن الانضمام إلى العديد من المعارض، وفقا لما جاء في حديثه لـ«الوطن»: «أنا بحب استخدم الرصاص، الفحم، والزيت أثناء الرسم، وقدرت إني أشارك في معارض كتير خلال الفترة الأخيرة منها، معرض صحوة الفن، معرض إبداع في حب مصر، فضلا عن مشاركته في ملتقى إبداع الدولي، ملتقى الفراعنة الدولي».

الهواية تتحول إلى مصدر دخل ثابت

لم يقتصر «عبدالله»، على ممارسة الرسم كهواية وفقط، وإنما أحب أن تصبح مصدرا للدخل، يحاول من خلاله تحمل نفقاته الخاصة دون الاعتماد على أحد وفقا له، «حبيت استفاد من الموهبة بإني أحولها لمصدر رزق لي، بجانب شغلي في مجال التسويق الإلكتروني، وكنت بحاول إني أوازن ما بين شغلي، وبين هوايتي، وحق بيتي عليا، الموضوع في الأول كان صعب، كان مع التنظيم الجيد للوقت بقى الوضع أسهل من الأول».

أحلام «عبدالله» للمستقبل

يحلم «عبدالله»، في أن تدخل لوحاته موسوعة «جينيس»، للأرقام القياسية، وفقا له: «بحلم إني أعمل أكبر مؤسسة في الوطن العربي ، لتعليم الرسم، ومساعدة المواهب اللي نفسها توصل لمستوى ومش لاقية حد يدعمها أو يدربها، ونصيحتي لأي شخص طموح أني يكون عنده ثقة في ربنا إنك هتوصل، واتعب على نفسك، وخليك مقتنع دائما إن مفيش مستحيل».