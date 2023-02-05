أسباب الإصابة بالقولون العصبي وطرق العلاج.. «أخصائي» يوضح

قال الدكتور أسامة الخطيب، أخصائي أمراض الباطنة من عمان، إنّ القولون العصبي مرض وظيفي وليس له سبب واضح حتى الآن، لكن هناك عوامل من الممكن أن تتسبب في زيادة الإصابة به، منها الضغط وتوترات الحياة، والالتهابات الميكروبية التي تصيب الأمعاء، موضحا أنّ من الأشياء التي تزيد نسبة الإصابة بالقولون العصبي الطمث عند النساء، الذي يعمل على عدم انتظام الهرمونات، بالإضافة إلى تغير الساعة البيولوجية والتعرض للضغوطات والتوترات سواء بالعمل أو وقت الامتحانات، كل هذا يزيد من حدته، لكن فعليًا السبب الأساسي للقولون العصبي حتى الآن مجهول.

«الخطيب»: تشخيص القولون العصبي بعد إجراء الفحوصات

وأضاف أخصائي أمراض الباطنة في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّه لا يمكن تشخيص القولون العصبي إلا بعد إجراء مجموعة من الفحوصات، والتأكد أنه لا يوجد أي مشكلة أخرى مثل جرثومة المعدة ومشكلات القولون التقرحي أو غيره، مؤكدًا أنّ القولون ينتشر بشكل أكبر في فئة الشباب، لأنهم أكثر عرضة لضغوطات الحياة وتوترات العمل والنوم غير المنتظم.

ضرورة تحفيز حركة القولون بشكل سليم

ولتجنب مشكلات القولون، أكد «الخطيب» ضرورة تحفيز حركة القولون بشكل سليم من خلال الرياضة والسير لمدة 30 دقيقة يوميًا، وشرب الماء بمعدل لترين إلى 3 يوميًا، والنوم الصحي والاسترخاء من 5 إلى 10 دقائق، خلال العمل والبعد عن الأطعمة التي تعمل على تهيج القولون، مثل البقوليات والأطعمة الحارة.