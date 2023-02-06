«أسماء» تقدم فيديوهات توعوية عن تربية الأطفال: «بتمنى الأمهات تستفاد»

أدركت «أسماء»، في المراحل الأولى من كونها أما، مدى أهمية التربية النفسية والجسدية للأطفال، وباتت عاكفة على قراءة الكتب التي تتعلق بهذا المجال، وتتابع أي محتوى له علاقة به، بهدف تثقيف نفسها بشكل جيد في مجال التربية، حتى قررت أن تنقل هذه الثقافة إلى الآخرين من خلال إنشائها لبعض الفيديوهات عبر الإنترنت.

كما أنها تهدف من خلالها إلى تنمية المجتمع، ونشر الوعي بأهمية التربية الصحيحة للأطفال، لتحصل مصر على جيل لديه قدرة على مواجهة الحياة المتطورة، ومواكبة العصر الحديث، الذي هو بحاجة شديدة إلى جيل لديه قوة نفسية وفكرية أكثر من الجسدية.

وعلى الرغم من كونها ربة منزل، إلا أنها أحبت أن تنشر الوعي بين جميع الأمهات وتخصص لذلك وقت محدد في اليوم، ومن خلال بعض الفيدوهات، شاركت خبراتها التي اكتسبتها سابقا، تتحدث فيها كيفية التعامل مع مراحل نمو الطفل المختلفة، وممارسة بعض الأنشطة معهم، وغيرها من أساليب التربية المختلفة، والتي لاقت إعجابا واسعا من أصدقائها.

«أسماء» تحكي عن السبب وراء اهتمامها بمجال التربية

أسماء شوقي محمد، ابنة محافظة سوهاج، والتي تبلغ من العمر30 عاما، وأما لطفلين، وحاصلة على بكالوريوس علوم، ودبلومة في التحاليل الطبية، وتحكي لـ«الوطن»، عن السبب وراء اهتمامها بمجال تربية الطفل، «الفكرة بدأت عندي في فترة حملي بطفلي الأول، وخوفي إني ممكن أقصر في أي جزء من تربيته، فبقيت بهتم إني أقرأ كتير عن مجال التربية، وكيفية إنشاء جيل صالح، ومش بس نهتم بالجزء الخاص بالأكل أو اللبس، وإنما الجزء النفسي له تأثير كبير على صحة الطفل ونموه».

الكتب والكورسات التي ساعدت «أسماء»

تروي «أسماء»، عن الكتب التي ساهمت بشكل كبير في تكوين رؤية كافية لديها عن كل ما يمكن أن يساهم في تربية طفل منذ ولادته وحتى بلوغه وفقا لها، «قرأت كتب كتير منها لغات الحب الخمس عند الأطفال، الكتاب الذي تتمنى لو قرأه أبواك، وطفل المخ الكامل، كمان أخدت كورس أونلاين عن التربية للدكتور جاسم المطوع، ودورةة طفل سوي».

ما نوعية الفيديوهات التي سجلتها «أسماء»؟

وتروي «أسماء»، عن الفيديوهات التي سجلتها، بهدف مشاركتها مع جميع الأمهات، «عملت الفيديوهات بناء على طلب الأمهات، عشان يقدروا يشوفوا الأنشطة اللي بعرضها وموضوعات التربية بشكل أوسع، وكان جزء من فيديوهاتي بيهتم بطريقة تحفيظ الأطفال القرءان وفهمه عن تدبر بطريقة بسيطة، فضلا عن حب المدرسة والتعلم، ومقاطع للمذاكرة عن طريق الأغاني، الحكايات، والرسم، بحيث يكون التعلم فيه نوع من المرح والمتعة».

أمنية «أسماء» للمستقبل

وتتمنى «أسماء»، أن تكون مقاطع الفيديو التي نشرتها سببا في وعي الأمهات بضرورة الاهتمام بالتربية بمختلف أنواعها وفقا لها، «بتمنى إن كل الأمهات تدرك إنها مستأمنة على أولادها ويكون شعارها «كلكم راع»، ونفسي ننشأ جيل سوي نفسيا ومتقبل لذاته وللآخرين، ويقدر يتعامل في المستقبل برحمة مع الناس».