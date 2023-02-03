أسرة الطفل ريان المغربي تسمي مولودها الجديد «ساجد».. عام على سقوطه بالبئر

رزقت أسرة الطفل المغربي ريّان، الذي توفي جراء حادثة سقوطه الأليم في البئر قبل عام، بمولود جديد أسمته «ساجد» بعد سنة كاملة على وفاة أخيه الأكبر.

وكشفت صحيفة «هسبريس» المغربية عن أن عائلة الطفل ريان أسمت المولود الجديد «ساجد» في حين أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن فرحتهم الكبيرة بتعويض الأسرة بطفل جديد.

والد ريان: «بعد العسر يسرا»

وعبر الوالد عن سعادته الكبيرة بالمولود الجديد مؤكدا أن «بعد العسر يسرا»، في حين أن جدة ريان أبدت فرحتها بقدوم مولود جديد وشكرت الجميع على حضورهم للتهنئة.

أضافت والدة الطفل، سمية خرشيش: «إنني شكركم على استضافتكم والحمد لله، واليوم أنا فرحة جداً ولله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار».

وقال ناشط مغربي فيس بوك: «إن شاء الله يجعل ساجد من الساجدين وما كان عطاء ربك محظورا»،و وأضاف آخر: «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه».

ذكرى وفاة الطفل ريان

يذكر أن أمس كانت الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطفل المغربي ريان في بئر بمدينة شفشاون شمالي البلاد، وهي الواقعة التي أثارت تعاطف الجميع في العالم كله وليس المغرب فقط.

وولد ساجد بعد عام من وفاة الطفل ريان، الذي سقط في بئر بدوار أغراب في جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال المغرب، فلم تستطع القوات إخراج الطفل حيا من البئر، بعد أن ظل به 5 أيام متواصلة.

وسقط ريان في البئر في يوم 2 فبراير 2022، ووصل عمق البئر 32 مترا بالقرب من منزل أسرته، وتم إخراج الطفل جثة هامدة، وبعدها عمدت السلطات المغربية إلى إغلاق عدة آبار في الدولة، خوفا من سقوط أطفال جدد مرة أخرى.