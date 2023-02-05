الإعلامية دانا مدحت: العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق والمتانة

أكدت الإعلامية دانا مدحت، أنّ هناك تاريخ مشترك وأواصر راسخة وعلاقات تاريخية ورؤى مشتركة وتنسيق متكامل يجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشددةً على أن العلاقات المصرية السعودية تُرجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين البلدين، وذلك بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما وتنسيق المواقف ودعمها في كل المجالات، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم سمة العلاقات بين البلدين الشقيقين، بهدف مواجهة كل مشكلات وأزمات المنطقة إلى جانب مواجهة التهديدات المتلاحقة والتحديات الهائلة التي تهدد الأمن القومي العربي.

عمق ومتانة العلاقات

وأضافت خلال تقديمها فقرة خاصة عن العلاقات المصرية السعودية، عبر قناة اكسترا نيوز: «يميزهما في محيطهما العربي والشرق الأوسطي منذ أمد بعيد علاقات تاريخية، حيث تميزت العلاقات بين البلدين بالعمق والمتانة والاستقرار، باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي».

وتابعت أن البلدين يعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار المنطقة والعمل العربي المشترك، مشددة على أنّ عمق ومتانة العلاقات التي تجمع مصر والسعودية يزداد رسوخا وثباتا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين والعاهل السعودي.