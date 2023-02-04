الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: مصر والسعودية بينهما تاريخ مهيب ومواقف مشرفة

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ مصر والسعودية أعمدة النظام الإقليمي العربي وأي استهداف للعلاقة بينهما هو استهداف للأمن القومي العربي.

وكتب الطاهري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما بين مصر والسعودية تاريخ مهيب بمواقف مشرفة.. دائما وأبدا كان الأشقاء في المملكة الشقيقة حاضرين في لحظة الضرورة التي تثبت حتمية القاهرة والرياض في ضمان واستقرار المنطقة».

وأضاف: «وعندما تتخذ مصر موقفا ثابتا أن أمن المملكة جزء من امنها القومي فهو قول الحق والحقيقة التاريخية والاستراتيجية، وعندما أعلنت المملكة موقفها بمنع تصدير النفط وقت القتال في 73، كان الموقف المشرف أحد أهم أدوات الضغط الذي مثّل نقطة تحول تاريخية في العلاقة بين الشرق والغرب».

وتابع: «عندما تخلى العالم عن مصر في ثورة يونيو جاء التحرك من المملكة بالدعم والمساندة العلنية، مصر والسعودية أعمدة النظام الاقليمي العربي وأي استهداف لهذه العلاقة هو استهداف للأمن القومي العربي، هذه الحقيقة علينا أن ندركها جميعًا، لهذا لم استغرب ابدا محاولات الوقيعة والشحن من خصوم مصر والسعودية لآن العدو واحد».