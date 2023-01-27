«اكسترا نيوز»: طوابير من المواطنين بمعرض الكتاب لليوم الثاني

رصد إبراهيم عزت، مراسل قناة «اكسترا نيوز»، تفاصيل الإقبال الجماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه الثاني بدورته الرابعة والخمسين.

وقال «عزت»، إنه لليوم الثاني على التوالي يشهد المعرض إقبالا كثيفا وحضورا كبيرا للزوار من محبي القراءة، وتصل التوقعات إلى حضور بالآلاف في ثاني أيام المعرض.

وأضاف، أن اليوم يعد عطلة رسمية، ما ساهم في زيادة الأعداد الوافدة إلى المعرض، إذ شهدت البوابات طوابير من الحاضرين، استعدادا للدخول والاستمتاع بالأجواء الموجودة داخل أروقة المعرض في نسخته الـ 54.

وأشار، إلى أن هذه الدورة انطلقت بمشاركة 53 دولة، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتا إلى انتشار الفرق الفنية المتطوعة والتي تنتشر داخل أروقة المعرض الذي انطلق تحت شعار: «معا نقرأ.. نفكر.. ونبدع».