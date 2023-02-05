تخريج دفعة جديدة من دورة «المبدع الصغير» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين اليوم، تخريج الدفعة الرابعة من دورة «المبدع الصغير» لتعليم أبناء الصحفيين مهارات «فن الرسم»، التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.

وتضمنت الدورة التدريبية لنقابة الصحفيين مجموعة من المهارات والمحاور الرئيسية، من أبرزها ما يلي:

- تعليم كل مهارات وأسس فن الرسم.

- تعليم مهارات رسم الظل والنور.

- مهارات عمل الماكيتات «فن العمارة».

- مهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء.

- تعليم مهارات معالجات الجرافيك والخداع البصرى.

- تعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر والألوان المائية والزيتية.

- مهارات الرسم والتلوين على السيراميك والزجاج والفخار.

- تعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس.

ونظمت لجنة التدريب حفل تخرج للدارسين بحضور، الكاتب الصحفي صفوت طاهر الصحفي بمؤسسة دار الهلال ومدرب الدورة، تم خلالها تكريم الصحفيين ومنحهم شهادات التخرج والتكريم.