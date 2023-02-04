نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق

أقامت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، حفل تأبين الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، تقديرا لمجهوداته الصحفية المتميزة وباعتباره أيقونة في الصحافة المصرية وذلك بحضور أفراد أسرته وعدد من أصدقاء الأسرة المقربين وكبار ورجال الصحافة.

نقابة الصحفيين

في البداية رحب الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بكل الحضور الذين حرصوا على حضور حفل تأبين الكاتب الراحل ياسر رزق في مقر نقابة الصحفيين ثم ألقى فيه كلمة افتتاحية أعرب فيها عن خالص احترامه وتقديره لمجهودات الكاتب الراحل المهنية والتي اعتبرها بأنها نقطة تحول في عالم الصحافة.

حفل تأبين الكاتب الراحل ياسر رزق

ثم نقل الكلمة للدكتور عبدالمنعم سعيد الذي حرص على حضور حفل التأبين وقال «كتاب سنوات الخماسين الذي دونه الكاتب الراحل ياسر رزق سرد بوضح شديد كل الأحداث والمواقف التي شهدتها البلاد إبان حكم الإخوان فالكاتب دوَّن كل حدث بكل تفاصيله دون أن يتحدث عن دوره في أي موقف كونه صحفيا متميزا يقوم بدوره المهني على أكمل وجه».

وفي سياق متصل أعرب الكاتب محمد بركات رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، عن سعادته بحضور حفل تأبين الكاتب الراحل ياسر رزق في مقر نقابة الصحفيين، قائلا: «عندما حضر ياسر رزق إلى مؤسسة أخبار اليوم رأيت فيه شابا دؤوبا يزحف دائما نحو القضايا الشاغلة بالرأي العام وكان دائم الحرص على تدوين كل لحظات التاريخ والمواقف الشخصية لرموز السياسة حيث كان يتميز بقدرات تحليلية للأشخاص بمجرد التحاور معهم».