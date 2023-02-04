شقيقة ياسر رزق في حفل تأبينه بنقابة الصحفيين: كان شمس حياتي

قالت الكاتبة الصحفية رشا رزق شقيقة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، إن الكاتب الراحل كان أبا وأخا لها في وقت واحد، وقام على تربيتها وتعليمها مهنة الصحافة منذ بداية طريقها.

شقيقة ياسر رزق: كان يعتبرني ابنته

وأضافت الكاتبة رشا رزق: «الكاتب الراحل ياسر رزق كان أخا غير عادي في معاملته فكان يعتبرني ابنته في بعض الأحيان وكان دائم النصح والإرشاد والتوجيه لي في مسار حياتي سواء العائلي أو المهني فقد كنت أعتبره الشمس التي تضيء حياتي وبفقدانه ذقت مرارة الألم ورحيل الأحبة».

وتابعت خلال كلمتها خلال تأبين الكاتب الراحل ياسر رزق بمقر نقابة الصحفيين مساء اليوم بحضور أسرته وعدد من الأصدقاء المقربين وكبار رجال الصحافة: «أقف أمامكم اليوم وأرى الجميع اجتمع على حب ياسر رزق ونحييه ذكره بحبكم له».

ياسر كان دائم الحديث مع والدته وكان ابنا بارا ومطيعا لها

وأشارت شقيقة الكاتب الراحل في حديثها عن مواقفه الأسرية إلى أنه كان عمود فقري للأسرة: «ياسر كان دائم الحديث مع والدته وكان ابنا بارا ومطيعا لها ويستمع إليها في كل المواقف التي تهم الأسرة».