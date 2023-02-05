كاتب صحفي لـ«السفيرة عزيزة»: الجالية اليهودية وجلال معوض سبب أزمة حفل أم كلثوم في باريس

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن ملابسات حفلة أم كلثوم بباريس في 15 نوفمبر 1967 كانت كثيرة، إذ أن مذيع الحفلة جلال معوض، قدم السيدة أم كلثوم حينها قائلًا: «اليوم تغني في باريس وغدا في القدس»، ما سبب مشكلة كبرى وقتها، لاحتواء باريس على أعداد كبيرة من اليهود، موضحًا أن متعهد الحفلات كان رافضا ذكر تلك الجملة، لكن السيدة أم كلثوم أصرت على ذكرها، حتى تقيم حفلة هناك.

حفل «أم كلثوم» في باريس كان مهيب

وأضاف «السنهوري»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم الإعلامية سالي شاهين على فضائية «dmc»، أن حفل «أم كلثوم» في باريس كان مهيب إذ حضره الرئيس الفرنسي شارل ديجول، الملك حسين، وممصل جامعة الدول العربية في باريس، علاوة على 13 سفير عبر وأعداد هائلة للغاية من الجالية العربية ونظيرتها اليهودية الشرقية، مشيرا إلى أن تلك الحفلة حققت أرباحًا ضخمة، ويُقال إنها وصلت 212 ألف جنيه استرليني.

سبب سقوط السيدة أم كلثوم في الحفل

أوضح الكاتب الصحفي، سبب سقوط السيدة أم كلثوم في حفل باريس، قائلًا: «كانت تغني قصيدة الأطلال، وأثناء أدائها جملة هل رأى الحب سكارى مثلنا، طلع شاب يُقال أنه جزائري الأصل على المسرح عشان يبوس رجلها»، متابعًا: «الست وقعت وكانت رأسها هتتخبط في الأرض، لولا تدخل الأمن والفرقة لإنقاذها»، مشيرًا إلى «ملتقط صور سقوطها كان فاروق إبراهيم، وزعلت السيدة أم كلثوم منه جدا، لأنه نشر الصور دون علمها أو استئذانها».