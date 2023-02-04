موعد عرض فيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي.. كوميدي وأكشن

استقرت الجهة المنتجة لـ فيلم رمسيس باريس على موسم عيد الفطر المقبل لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية، بعد انتهاء مخرجه أحمد خالد موسى من تصويره خلال الشهر الماضي.

وقال أحمد خالد موسى لـ«الوطن» إنه انتهى من تصوير فيلم رمسيس باريس منتصف الشهر الماضي، حيث كان يتبقى له يومان للانتهاء من تصويره، مضيفاً أنه استمتع بالعمل مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، إذ إن ظهورها سيكون مفاجأة للجمهور، بحسب قوله.

طبيعة شخصية هيفاء وهبي في فيلم رمسيس باريس

وتجسد هيفاء وهبي شخصية فتاة شعبية تُدعى «حنين»، حيث تقودها الظروف لخوض رحلة لسرقة لوحة الموناليزا مع كل من حمدي الميرغني ومحمد سلام وأوس أوس، وذلك في أجواء من الأكشن التي تخللها عدد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم رمسيس باريس

ويشارك في بطولة فيلم «رمسيس باريس» كل من محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي.