شروط تراخيص المباني في المدن والقرى.. الأوراق والرسوم المطلوبة

تخضع شروط تراخيص المباني في المدن والقرى لضوابط محددة، إذ يجرى استخراج التراخيص وفق اشتراطات البناء الجديدة، بينما رخصة البناء في القرى خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وحاليا يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء الجديد المرسل من مجلس الوزراء لمواجهة التغيرات، واستعادة المظهر الحضارى والقضاء على أي عشوائيات أو تشوهات عمرانية ووضع خطوات ترخيص البناء.

وفيما يتعلق بشروط تراخيص المباني في المدن والقرى، تتضمن اشتراطات عدة خطوات للحصول على رخصة البناء، أبرزها ما يلي:

خطوات تراخيص البناء في المدن

- التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن، وملء نموذج طلب ترخيص البناء وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- تحرير توكيل رسمي من طالب الرخصة إلى المكتب الهندسي أو مهندس معتمد من نقابة المهندسين.

- تقديم صورة من سجل المهندس المعماري والإنشائي القائم على بناء المبنى.

- كشف يبرز قيمة تكلفة الانشاء للعقار، وفق ضوابط اشتراطات البناء.

- تحديد ارتفاع العقار حسب عرض الشارع بحيث أقصى ارتفاع للعقار، لا يتعدى أرضى و4 أدوار.

- استثناء مشروعات الدولة من شرط الارتفاعات.

- شهادة الإحداثيات والموافقات المطلوبة من جهة الولاية سواء الآثار، الري، الصرف، أو الأوقاف.

- تقديم تقرير من استشاري تربة في حالة بناء 4 طوابق أو تكلفة المبنى أكثر من مليون جنيه ومعرفة وضع العقار الملاصق.

- وثيقة التأمين للعقار.

- تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة.

- إصدار شهادة صلاحية الموقع.

- عقد مشهر بملكية الأرض.

تراخيص البناء في القرى

- الذهاب إلى الوحدة المحلية التابع لها المواطن وتقديم طلب ترخيص البناء إذا كانت أرض فضاء أو رخصة تعلية إذا كان المنزل قائما بالفعل.

- يقوم المجلس بتحديد الموقع لقطعة الأرض على الخريطة.

- سداد نحو 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع، وتحديد أدوار البناء.

- الاستعانة بمكتب هندسى لإجراء الرسومات المعمارية والإنشائية للعقار.

- إجراء صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض.

وفيما يتعلق بتكاليف استخراج رخصة البناء بالقرى

- أتعاب المكتب الهندسي.

- شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس المختص

- تأمينات اجتماعية 2.5% من تكاليف البناء التي يحددها المهندس المختص.

- رسم تحسين عبارة عن 20 جنيهًا لكل متر للدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض.

- دمغات هندسية حوالى 700 جنيه.

- حوافظ وأرانيك يتم دفعها فى المجلس حوالى 600 جنيه.

- شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة.