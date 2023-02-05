محمد رشاد: «المصرية اللبنانية» تتفاوض لترجمة كتاب «البابا تواضروس الثاني» إلى عدة لغات وطرحه صوتيا

كشف محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية كواليس نشر كتاب «البابا تواضروس الثاني.. سنوات من المحبة لله والوطن»، والذي يوثق جانبا من حياة بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وبطريرك الكرازة المرقسية حتى أصبح بابا للكنيسة، وذلك خلال الندوة التي نظمها معرض القاهرة الدولي اليوم لمناقشة الكتاب وبحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق والإعلامية شيرين عبدالخالق محررة الكتاب.

محمد رشاد: كتاب «البابا تواضروس الثاني» إضافة لوعي القارئ

وأضاف محمد رشاد: «أعمل فى مجال النشر من 50 سنة ونفخر بالكتّاب العظام، خاصة من خلال السير الذاتية»، واستعرض أبرز السير الذاتية التى نشرتها الدار، مثل الدكتور مصطفى الفقى، مضيفا أن الكاتبة شيرين عبدالخالق، الإعلامية فى «الشرق الأوسط» تواصلت معه، وقالت له «لدىّ كتاب عن قداسة البابا تواضروس»، مشيرا إلى أن الكاتبة أخبرته أن البابا تواضروس هو من اختار النشر من خلال «المصرية اللبنانية».

وتابع: «ولأننى أعرف وطنية البابا، قرأت الكتاب واكتشفت في كل صفحة ما يؤكد عمق مواقفه الوطنية، ويكفى موقفه فى 3 يونيو، حيث كان متوازناً فى رؤيته رغم حساسية موقفه».

وأكمل «رشاد» أنه أعجب برؤية البابا لمصر خلال عشر سنوات، فهو يقدّم صورة طيبة لمصر خلال لقاءاته المتعدّدة مع كبرى الشخصيات فى مصر مثل أنجيلا ميركل.

مؤكدا أن الكتاب فى مجمله يمثل إضافة حقيقية لوعى القارئ المثقف المصرى والعربى، لافتاً إلى أن الدار تسعى لترجمة الكتاب إلى عدة لغات، وهناك تفاوض مع الجامعة الأمريكية وغيرها من الجهات، وهناك مساعٍ لنشر الكتاب صوتياً لإتاحته على نطاق واسع.