البابا تواضروس الثاني ناعيا شريف إسماعيل: تفانى في العمل بمختلف المناصب

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء في وفاة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، مساعد رئيس الجمهورية، وذلك خلال بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

خدم مصر في فترة دقيقة من عمرها

وقال البابا في البيان: «تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، مساعد رئيس الجمهورية، الذي وافته المنية اليوم بعد أن خدم بلادنا العزيزة مصر في فترة دقيقة من عمرها وتفانى في العمل العام بمختلف المناصب».

وتابع: «نعزي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في وفاة هذه الشخصية الوطنية، ذاكرين له مواقفه وجهوده من أجل رفعة هذا الوطن».

تعزيز قيم المواطنة

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة: «كما نذكر له بكل التقدير علاقته الطيبة مع الكنيسة وحرصه على تعزيز قيم المواطنة».

واختتم: «نصلي أن يعطي الله أسرة الراحل وأحباءه صبرًا وعزاءً خاصًّا».