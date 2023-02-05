وثائقي القاهرة الإخبارية عن نصر حامد أبو زيد: «وجه طاقته للإبداع كي يتفوق على زملائه»

بثّت قناة «القاهرة الإخبارية»، الفيلم الوثائقي «نصر»، الذي أبرز رحلة المفكر المصري الراحل نصر حامد أبو زيد، إذ أثرت كتاباته التنويرية في ملايين المصريين.

وجاء في الفيلم، أن المفكر الراحل كان يشتكي لأمه من الضرب الذي كان يتعرض له وبقية التلاميذ في الكُتاب، فكان ردها حاضرا، وهو «عصاة الفقي من الجنة»، في إشارة صريحة إلى إقرارها بحق الشيخ في ضرب طلابه وتلاميذه.

وكان والده غاضبا من زيادة وزنه عندما كان طفلا، لذلك كان يدفعه دوما إلى اللعب مع أصدقائه، وهو ما سبب لـ«نصر» ضغطا وألما شديدا، لذا وجه طاقته كلها للتفوق في الدراسة على زملائه، الذين لم يكن بوسعه مجاراتهم في اللعب والجري.

وجاء في تسجيل صوتي للمفكر الراحل بالفيلم: «والدي كان يحرص على أن ألتحق بالأزهر الشريف، لكن أحد الأشخاص أقنعه بأن يلحقني بالتعليم المدني، وهو ما حدث، كانت مدارس خاصة، وقدمت شهادة فقر حتى أعفى من المصروفات، وانضممت إلى مدرسة مسيحية».