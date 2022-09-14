«هنداوي» تحصل على حق إتاحة مؤلفات نصر حامد أبو زيد للقراء مجانا

أعلنت مؤسسة هنداوي الثقافية، الحصول على حق إتاحة كل مؤلفات دكتور نصر حامد أبو زيد إلكترونيًا، عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني «هنداوي كتب»، بالتواصل مع الدكتورة ابتهال يونس زوجة دكتور نصر حامد أبو زيد.

حسب مؤسسة هنداوي، ستكون كتب الدكتور نصر حامد أبو زيد متاحة مجانا للقارىء، عبر موقعها للقراءة والتحميل، وتجر المؤسسة حاليا العمل على تدقيق الكتب لكي تخرج بجودة عالية وبصورة لائقة.

معلومات عن نصر حامد أبو زيد

ونصر حامد أبو زيد باحث وأكاديمي متخصص في الدراسات الإسلامية، وكذلك في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية، وهو مولود في إحدى قرى طنطا بالغربية، في 10 يوليو 1943، حصل علي ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة في 1972، بتقدير ممتاز، ثم حل ماجستير في الدراسات الإسلامية عام 1976، وأيضا بتقدير ممتاز، ثم على دكتوراه من نفس القسم بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

عمل معيد بقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة في 1972م، وكذلك أستاذ مساعد بكلية الآداب، قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة بالخرطوم في 1983، كما عمل أستاذ زائر بجامعة أوساكا للغات الأجنبية باليابان في 1985م، وتدرج في مسيرته العملية إلى أن صار أستاذا بكلية الآداب، جامعة القاهرة في 1995.

نال العديد من التكريمات منها وسام الاستحقاق الثقافي من رئيس تونس 1993، جائزة اتحاد الكتاب الأردني لحقوق الإنسان، في 1996.

أبرز أعمال نصر حامد أبو زيد

صدر له العديد من الكتب من بينها: «الاتجاه العقلي في التفسير- دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة»، وكانت رسالته للماجستير، «نقد الخطاب الديني»، «التفكير في زمن التكفير» جمع وتحرير وتقديم نصر حامد أبوزيد عن قضية التفريق بينه وبين زوجته.

أثارت أفكاره المنشورة، ضجة إعلامية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، واتُهم بسبب كتاباته بالردة والإلحاد، وحُكم بالتفريق بينه وبين زوجته ابتهال يونس، واضطر لمغادرة هو وزوجته لمغادرة القاهرة نحو المنفى إلى هولندا، ليقيما هناك حيث عمل نصر حامد أبو زيد أستاذا للدراسات الإسلامية بجامعة لايدن، ثم عادا إلى القاهرة في قبل رحيله وتوفي في 5 يوليو 2010.