الباحث أحمد بان في فيلم «نصر»: جماعة الإخوان تعرضت لضربة كبيرة عام 1954

قال أحمد بان، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعرضت لضربة كبيرة في عام 1954 بعد قرار الحل من ثورة يوليو، لكن حسن البنا كان أهّل قيادات وعناصر الجماعة لتلقي هذه الضربات عبر وصية تحدث فيها بوضوح أن دعوته مجهولة بين الناس.

الجماعة واجهت في 1965 حالة من الرغبة في الثأر

وأضاف بان» في الفيلم الوثائقي «نصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في العام 1965 واجهت جماعة الإخوان حالة من حالات الرغبة في الثأر من نظام ثورة يوليو، والضربة التي وجهتها الدولة في عام 1954 كانت قوية، وبالتالي تجمع عدد من العناصر المحسوبة على الحالة الجهادية والمسلحة مثل عبدالفتاح إسماعيل وزينب الغزالي وغيرهم، وجدوا ضالتهم أو القيادة التي تنسجم مع أفكارهم ممثلة في سيد قطب.

بان: السلطات اكتشفت مخطط الإخوان وسيد قطب

وتابع: «من ثم بدأت تتبلور مراحل مخطط جديد اكتشفته السلطات المصرية، عندما طالع جمال عبدالناصر كتاب معالم في الطريق لسيد قطب».