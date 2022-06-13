أحمد بان: لو وصل خيرت الشاطر للحكم لسقط أسرع من محمد مرسي

قال أحمد بان، الباحث المتخصص فى شؤون الجماعات الإرهابية، إنه إذا وصل خيرت الشاطر، للحكم لسقط أسرع من محمد مرسي، و«السنة كانت هتبقى ستة شهور»، لأنه هو من عجل بسقوط التنظيم الإرهابي.

الشاطر أخطر من البنا

وأضاف أحمد بان خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسيني، أن خيرت الشاطر في تاريخ جماعة الإخوان الشخصية الأخطر بعد حسن البنا، موضحا أن الأخير من أهم الشخصيات التى أثرت فى مسيرة التنظيم: «كتب لوائح ونظم التنظيم والأدبيات الأساسية، وما يستحق باحتفاء خيرت الشاطر أنه عجل بنهاية التنظيم».

الإخوان يتسللون للمجتمع عبر التنمية البشرية

ولفت إلى أن خيرت الشاطر التحق بالتنظيم 1974، الفترة التي شهدت حراكا داخل الجماعات للعب الإسلاميين بورقة المعارضة، واعتقل وعمره 18 سنة، وكان ينتمي لليسار المصري، ولكن تجربته في السجون ولقائه بالإسلاميين غيرت في تفكيره، وأحد الشيوعيين قال القطار الذي يوصلنا للحكم هم الإسلاميين.

وأفاد أن القطبيين تدين بأفكار سيد قطب، من القفز على الحكم بانقلاب مسلح، موضحا أن خيرت الشاطر سيطر على التنظيم الإرهابي عبر القطبيين، وأن الإخوان يتسللون للمجتمع عبر الإرشاد الأسرى والتنمية البشرية.