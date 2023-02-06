حظك اليوم برج الثور.. عالج أخطاءك وتصرف كما ينتظر الآخرون

تتنوع وتتباين مميزات وعيوب مواليد برج الثور، فهو شخص محبوب لدى الآخرين، ويتمتع بروح مرحة ولطيفة، غيور عن الأشخاص المقربين منه، خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بشريك حياته، يتميز بالثقة في ذاته وحبه للعمل والطموح والتعامل الجيد مع الأموال إذا توافرت لديه، وشخصيته مثابرة لا يصيبها اليأس أو الإحباط، ولديه صبر طويل، ويثابر من أجل الوصول إلى أهدافه وتحقيقها.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لـ«الوطن»:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والاجتماعي

يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك، وأن تحاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي والاجتماعي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي والعائلي والاجتماعي

القمر في وضع معاكس يجعلك تميل للعصبية مما يعرضك لضغوط مع المحيطين بك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، عن حظك اليوم لمواليد برج الثور.