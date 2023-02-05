حظك اليوم برج الثور الأحد 5-2-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه شخصية قوية وعنيدة ومثابرة، تجعله لديه القدرة على الوصول إلى المناصب العليا والقيادية، ولا يحب مولود برج الثور الاهتمام بالكسب المادي، ولكنه يهتم بالنتيجة النهائية للأمور، يُعتقد أن نقاط القوة في أصحاب برج الثور تشمل أنهم أشخاص موثوقون، كما أنهم أصدقاء يمكن الوثوق بهم بشكل كبير، كما أنهم يفضلون التريث حتى يفكروا بشكل دقيق عند اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في حياتهم.

ويتميز رجل برج الثور أنه لديه شخصية عاطفية بشكل كبير، فهو يقدّر العلاقة والانسجام الذي من خلاله يسعى إلى تكوين أسرته الصغيرة، وقد يذهب إلى حد التطرف والإسراف لجعل شريكة الحياة سعيدة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

حتى لو كانت هناك ضغوط بالنسبة لمولود برج الثور، تستطيع أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، بشرط أن تتجاهل أي محاولة لاستفزازك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.